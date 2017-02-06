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06 Şubat 2017 Pazartesi - Günlük Burç Yorumu

Şüphelileri oyalayıp polisi çağırdı

Esnafa giderek ellerindekini bozdurmaya çalışınca olan oldu

Şüphelileri oyalayıp polisi çağırdı

Esnafa giderek ellerindekini bozdurmaya çalışınca olan oldu

06 Şubat 2017 Pazartesi 19:14
Şüphelileri oyalayıp polisi çağırdı
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EDİNİLEN bilgilere göre, elinde sahte para bulunan 2 kişi esnafa gelerek bozdurmak istedi. Dükkan sahibine 100'er TL’lik banknotlar halinde toplam 300 TL bozdurmaya çalıştı. Şahısların durumlarından şüphelenen ve ismini vermek istemeyen dükkan sahibi, şahısları oyaladı. Dükkan sahibinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri, sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, şahısları gözaltına alarak emniyete götürdü.

Şahısların üzerinden kimlik olmadığı belirtilirken, şüphelilerin uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtildi. 

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Anahtar Kelimeler:
Gazi Mustafa Kemal Atatürk BulvarıDenizli
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