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Şüpheli valiz paniği

Bursa'da çoğunlukla öğrencilerin yaşadığı bir mahalledeki sahipsiz valiz nedeniyle "bomba" paniği yaşandı. Fünye ile patlatılan valizden kullanılmış kıyafet çıktı

Şüpheli valiz paniği
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BURSA'DA, yaklaşık 60 bin Uludağ Üniversitesi öğrencisinin yaşadığı merkez Nilüfer ilçesi Görükle mahallesine bırakılan şüpheli valiz bomba imha ekiplerince imha edildi.
Saat 22.00 sıralarında Atatürk Caddesi'ndeki bir bir market önüne bırakılan sahipsiz valiz öğrenciler tarafından fark edildi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı. Atatürk Caddesi trafiğe kapatılırken, bazı restoran ve kafeteryalar boşaltıldı, bazılarından ise öğrencilerin dışarı çıkmasına izin verilmedi.
Çok sayıda meraklı vatandaş, bomba imha ekiplerinin çalışmasını izlemek için toplandı.
Olay yerine gelen bomba imha ekibi özel kıyafet giyip, "kontrollü patlama" anonsunun ardından şüpheli valizi fünye ile patlattı.
Valizden kullanılmış kıyafetler çıkarken, binlerce kişi rahat bir nefes aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 
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Etiketler; #Şüpheli valiz paniği #Bursa #Uludağ Üniversitesi
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