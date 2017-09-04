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Şüpheli ölümler! Biri ormanda biri evinde...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir iş adamı, ormanlık alanda bilekleri kesilmiş halde ölü bulundu. Yalnız yaşayan bir kişi de evinde ölü bulundu

Şüpheli ölümler! Biri ormanda biri evinde...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir iş adamı, ormanlık alanda bilekleri kesilmiş halde ölü bulundu. Yalnız yaşayan bir kişi de evinde ölü bulundu

04 Eylül 2017 Pazartesi 20:25
Şüpheli ölümler! Biri ormanda biri evinde...
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MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde bir iş adamı, ormanlık alanda  bilekleri kesilmiş halde ölü bulundu. 
 
Alınan bilgiye göre, Bodrum'un Kumbahçe Mahallesi'nde balık restoranı  işleten Mustafa Coşkun'dan (53) dünden bu yana haber alamayan yakınları, durumu  jandarma ve polis ekiplerine bildirdi.
 
Coşkun, yapılan aramalar sonucunda Mumcular Mahallesi Yeniköy  mevkisindeki ormanlık alanda kullandığı aracının içinde bilekleri kesik ve  hareketsiz halde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Coşkun'un hayatını  kaybettiğini belirledi.
 
İş adamının cesedi, jandarma ve cumhuriyet savcısının incelemesinin  ardından, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
 
Öte yandan, Coşkun'un yakınlarının yanı sıra arkadaşı olduğu öğrenilen  merhum sanatçı Müzeyyen Senar'ın kızı Feraye Işıl da olay yerine gelerek,  yetkililerden bilgi aldı. Işıl'ın oldukça üzgün olduğu gözlendi.
 
EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
 
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü  bulundu. 
 
Şehirlerarası taşımacılık yapan bir otobüs firmasında çalışan 37  yaşındaki Zihni Çöğürcü'nün mesaiye gelmediğini gören iş arkadaşları, Çöğürcü'nün  Güvercinlik Mahallesi'ndeki evine gitti.
 
Evin kapısının kilitli olduğunu belirleyen iş arkadaşları, balkondan  içeri girdi. Zihni Çöğürcü'nin yerde hareketsiz halde yattığını gören  arkadaşlarının haber verdiği sağlık ekipleri, Çöğürcü'nün hayatını kaybettiğini  belirledi.
 
Banyo musluklarının açık ve yerlerin ıslak olması nedeniyle, Zihni  Çöğürcü'nün ayağının kayarak düşmesi sonucu hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.
 
Çöğürcü'nün cesedi, cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin  incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
  
Jandarma ekipleri, cesedi bulan iş arkadaşlarının ifadesini aldı.
 

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