Şüpheli ölümler! Biri ormanda biri evinde...

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde bir iş adamı, ormanlık alanda bilekleri kesilmiş halde ölü bulundu.



Alınan bilgiye göre, Bodrum'un Kumbahçe Mahallesi'nde balık restoranı işleten Mustafa Coşkun'dan (53) dünden bu yana haber alamayan yakınları, durumu jandarma ve polis ekiplerine bildirdi.



Coşkun, yapılan aramalar sonucunda Mumcular Mahallesi Yeniköy mevkisindeki ormanlık alanda kullandığı aracının içinde bilekleri kesik ve hareketsiz halde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Coşkun'un hayatını kaybettiğini belirledi.



İş adamının cesedi, jandarma ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Öte yandan, Coşkun'un yakınlarının yanı sıra arkadaşı olduğu öğrenilen merhum sanatçı Müzeyyen Senar'ın kızı Feraye Işıl da olay yerine gelerek, yetkililerden bilgi aldı. Işıl'ın oldukça üzgün olduğu gözlendi.



EVİNDE ÖLÜ BULUNDU



Muğla'nın Bodrum ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.



Şehirlerarası taşımacılık yapan bir otobüs firmasında çalışan 37 yaşındaki Zihni Çöğürcü'nün mesaiye gelmediğini gören iş arkadaşları, Çöğürcü'nün Güvercinlik Mahallesi'ndeki evine gitti.



Evin kapısının kilitli olduğunu belirleyen iş arkadaşları, balkondan içeri girdi. Zihni Çöğürcü'nin yerde hareketsiz halde yattığını gören arkadaşlarının haber verdiği sağlık ekipleri, Çöğürcü'nün hayatını kaybettiğini belirledi.



Banyo musluklarının açık ve yerlerin ıslak olması nedeniyle, Zihni Çöğürcü'nün ayağının kayarak düşmesi sonucu hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.



Çöğürcü'nün cesedi, cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Jandarma ekipleri, cesedi bulan iş arkadaşlarının ifadesini aldı.

