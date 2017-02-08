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Şüpheli ölüm

5 çocuk, 15 torun sahibi 73 yaşındaki Mahmut Arslan, evinde ölü bulundu

Şüpheli ölüm

5 çocuk, 15 torun sahibi 73 yaşındaki Mahmut Arslan, evinde ölü bulundu

08 Şubat 2017 Çarşamba 08:52
Şüpheli ölüm
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ZONGULDAK'IN Ereğli İlçesi'nde Eşi 2 yıl önce hayatını kaybettiği için Kocaeli'nin Gebze İlçesi'nde yaşayan çocuklarının yanında kalan Mahmut Arslan, iki hafta önce memleketi Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'ne bağlı Çaylıoğlu Ortaköy'deki evine geldi. Kendisinden 5 gün haber alamayan çocukları durumu yakınlarına bildirdi. Akşam saatlerinde eve giden yakınları, uzun süre kapı açılmayınca balkondan içeri girdiklerinde Arslan'ın cesediyle karşılaştı.
Vücudunda herhangi bir yaralama izine rastlanılmayan Arslan'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere cesedi Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 
Mahmut Arslan'ın 'Dost' adlı köpeğinin cenaze çıkarılıncaya kadar evin kapısında beklemesi dikkati çekti.
 

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Anahtar Kelimeler:
ZonguldakEreğliMahmut Arslan
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