Şüpheli ölüm

OLAY, Samsun'un Bafra ilçesi İshaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşadığı öğrenilen 72 yaşındaki Şükrü Köse'den uzun süredir haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenerek olayı polise bildirdi. Polis ekipleri eve gidip kapıyı çilingir yardımıyla açınca Şükrü Köse'yi üzerinde montu ve giysileriyle yerde yüzüstü yatar halde ölü olarak buldu. Kafasındaki kanın fark edilmesi üzerine yaşlı adamın ölümü şüpheli bulundu. Savcıya bildirilen olayda, kesin ölüm sebebinin araştırılması için Şükrü Köse'nin cenazesi otopsiye gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.