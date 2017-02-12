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11 Şubat 2017 Cumartesi - Günlük Burç Yorumu
11 Şubat Günlük Burç Yorumu

Şüpheli kadın polisi harekete geçirdi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü yanında sürekli gezinen bir kadın polis ekiplerini harekete geçirdi

Şüpheli kadın polisi harekete geçirdi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü yanında sürekli gezinen bir kadın polis ekiplerini harekete geçirdi

12 Şubat 2017 Pazar 10:16
Şüpheli kadın polisi harekete geçirdi
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EDİNİLEN bilgiye göre, emniyet müdürlüğü çevresinde sürekli gezinen ve ismi öğrenilemeyen kadını fark eden polis ekipleri harekete geçerek, durumundan şüphelendikleri kadını durdurdu. Polis ekipleri tarafından incelenen kadının herhangi bir olumsuzluğuyla karşılaşılmazken, kadının 21 yaşında olduğu, 2 çocuk annesi olduğu ve sığınma talebi için emniyete gelmek istediği, polislerden utandığı için emniyete girmediği, o yüzden emniyet etrafında gezindiği öğrenildi. Kadının durumu üzerine polis ekipleri kadına yardımcı olmak için ilgili ekip çağırdı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

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Anahtar Kelimeler:
Şüpheli KadınAdıyaman İl Emniyet Müdürlüğü
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