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Sulama kanalında kadın cesedi bulundu

Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi'nde, sulama kanalında bir kadın cesedi bulundu

Sulama kanalında kadın cesedi bulundu

Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi'nde, sulama kanalında bir kadın cesedi bulundu

30 Aralık 2016 Cuma 13:52
Sulama kanalında kadın cesedi bulundu
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AKÇAKALE'NİN Yukarı Deren Mahallesi'nden geçen sulama kanalında temizlik yapan belediye işçileri, bir kadın cesediyle karşılaştı. İşçilerin ihbarıyla bölgeye giden jandarma ekipleri, başında poşet bulunan 30- 35 yaşlarında üzerinden kimlik çıkmayan kadının başına sıkılan tek kurşunla öldüğünü saptadı. 
Olay yerinde yapılan inceleme sonrası ceset Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, jandarma cinayete kurban gittiği tahmin edilen kadının kimliğinin saptanması ve öldürenlerin belirlenmesi için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Sulama Kanalında Kadın Cesedi BulunduşanlıurfaAkçakale İlçesiYukarı Deren Mahallesi
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