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Suikastçının sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı!

Rus Büyükelçi Andrey Karlov’u öldüren polis Mevlüt Mert Altıntaş ile ilgili son dakika bilgisi. Altıntaş'ın en çok telefon görüşmesi yaptığı kişinin ‘ByLock’ tutuklusu bir FETÖ’cü komiser olduğu öğrenildi

Suikastçının sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı!
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RUS Büyükelçisi Andrey Karlov'u öldüren tetikçi Mevlüt Mert Altıntaş'ın FETÖ ağı derinleşiyor. Altıntaş'ın polis okulunun ilk zamanlarından itibaren, FETÖ tarafından Sercan Başar'a "zimmetlendiği" ortaya çıktı. Ankara Başsavcılığı'nın yürüttüğü suikast soruşturmasında elde edilen bulgular, Altıntaş'ın ailesinin de dikkat çektiği polis memuru Sercan Başar'ı, soruşturmanın kilit isimlerinden biri haline getirdi.
Sabah gazetesinin haberine göre; Sercan Başar, Altıntaş'ı FETÖ ile Buca'daki bir "ışık evi"nde tanıştırdı. Zaman zaman 6 kişinin toplandığı bu evde Altıntaş'ın ismi "Mehmet" olarak biliniyordu. Altıntaş'ın en yoğun telefon görüşmesi yaptığı kişiler ağında yer alan "ByLock"çunun meslektaşı olduğu kaydedildi. Komiser rütbesindeki polisin daha önce idari tahkikat geçiren bir isim olduğu ve bir süre önce de FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandığı belirtildi. Şanlıurfa Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu belirtilen komiserin ifadesi ve bağlantıları üzerinden Altıntaş'ın örgüt "Abi"sine ulaşılmaya çalışılıyor. Soruşturmada elde edilen bilgilere göre Altıntaş'ın adres gösterdiği Demetevler Mahallesi 357'nci caddedeki ev, Sercan Başar tarafından kiralandı. Hatta bu kiralama işlemi bir bakıma "devir" şeklinde gerçekleşti. Bu evde daha önce Polis Memuru Musa Fırat kalıyordu. Sercan Başar'ın evi "devraldığı" Polis Memuru Musa Fırat da soruşturmada "tanıdık" çıktı. 15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrasında meslekten atılan eski polis Fırat Ankara'da 4 yıl görev yaptıktan sonra Adıyaman'a atandı. Fırat 2 bin 771 TL'lik son maaşını darbe girişimi sonrasındaki Ağustos'ta aldı ve meslekten ihraç edildi.

SEVGİLİSİ: ZATEN ONDAN PEK HOŞLANMADIM

Saldırganın Kırıkkale'de gözaltına alınan sevgilisi ifadesinde "Örgütsel bağlantılarına ilişkin bir bilgim yok. Çok konuşmaz, içine kapanık yaşardı. Böyle bir şey yapacağı hiç aklıma gelmezdi. Zaten ben de kendisinden pek hoşlanmadım" dediği öğrenildi.
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