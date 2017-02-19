Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
Hafif yağmur
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88830
ALTIN
144.433
DOLAR
3.6361
STERLIN
4.5074
EURO
3.8595
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Metabolizmanın sırrı çözülüyor
Metabolizmanın sırrı çözülüyor
Çürük dişler kalbi olumsuz etkiliyor
Çürük dişler kalbi olumsuz etkiliyor
Boyundaki kızarıklıklar nasıl geçer?
Boyundaki kızarıklıklar nasıl geçer?

"Suikast timi" hakim karşısına çıkıyor

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan sanıklar, Muğla Adliyesinde alanın yetersiz olması nedeniyle Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda oluşturulan mahkeme salonunda yarın hakim karşısına çıkacak. Salonun çevresi bariyerlerle kapatıldı. Başsavcı Topuz davanın "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taraf olduğu tek dosya" olduğunu söyledi

"Suikast timi" hakim karşısına çıkıyor

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan sanıklar, Muğla Adliyesinde alanın yetersiz olması nedeniyle Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda oluşturulan mahkeme salonunda yarın hakim karşısına çıkacak. Salonun çevresi bariyerlerle kapatıldı. Başsavcı Topuz davanın "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taraf olduğu tek dosya" olduğunu söyledi

19 Şubat 2017 Pazar 10:38
"Suikast timi" hakim karşısına çıkıyor
banner404

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe  teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi  ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin dava yarın görülmeye başlanacak.  FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "bir numaralı" sanık olarak yer aldığı  iddianamede, 74 mağdur ve müşteki ile 44'ü tutuklu, 3'ü yakalama emriyle aranan  47 sanık bulunuyor.
 İddianamede, 47 sanığın "Cumhurbaşkanına suikast", "anayasayı ihlal",  "yasama organına karşı suç", "hükümete karşı suç", "silahlı terör örgütü  yöneticisi olma", "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme",  "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs etme", "kasten  öldürmeye teşebbüs", "zincirleme şekilde cebir ve tehdit kullanarak kişiyi  hürriyetinden yoksun kılma", "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama",  "zincirleme şekilde silahla tehdit", "Cumhurbaşkanına hakaret", "zincirleme  şekilde kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret", "kamu malına zarar verme",  "mala zarar verme", "nitelikli olarak konut dokunulmazlığının ihlali" ve  "nitelikli yağma" suçlarından cezalandırılmaları isteniyor. Saldırıyı gerçekleştiren FETÖ'nün "suikast timi"ndeki biri firari 37  asker için en az 6'şar kez ağırlaştırılmış müebbet talep ediliyor.
 GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI 
 Muğla Adliyesinde alanın yetersiz olması nedeniyle sanıklar, Muğla  Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda oluşturulan mahkeme salonunda  yargılanacak. Muğla Ticaret ve Sanayi Odası etrafında Emniyet Müdürlüğü ekipleri  tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Girişinde kontrol noktası oluşturulan  binanın çevresi de bariyerle kapatıldı. Polis ekipleri, duruşma günü akredite  olan gazeteciler, avukatlar ve sanık yakınlarını üst araması yaparak X-ray  cihazından geçirecek.

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Necip Topuz, duruşmanın yapılacağı salonda  incelemelerde bulunarak alınan güvenlik tedbirlerini yerinde inceledi. Topuz, yaptığı açıklamada, duruşmanın 20 Şubat'ta Muğla  Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki salonda başlayacağını belirterek, Muğla'daki  davanın önem arz ettiğini söyledi.Salonda, sanıklar ve yakınları, avukatlar ve basın mensupları ile  şehit yakınları ve olaydan zarar görenler için yer ayrıldığını belirten Topuz,  görüntü ve ses sistemlerinin de yer aldığı salonda her türlü güvenlik önleminin  de eksiksiz alındığını kaydetti.

 Fetullahçı Terör Örgütü tarafından 15 Temmuz 2016'da bir darbe  teşebbüsünde bulunulduğunu hatırlatan Topuz, "Biz, o geceden itibaren  soruşturmamıza başladık. Yaklaşık 5 aylık sürede özellikle Marmaris'teki otel  baskınına iştirak eden askerlerle ilgili soruşturmamızı bitirdik ve kamu davamızı  açtık. Duruşma 20 Şubat'ta başlıyor. Bununla ilgili bütün tedbirlerimizi aldık.  Duruşmanın yapılacağı salonumuzla ilgili de tedbirlerimizi aldık." dedi.

Pazartesi başlayacak duruşmada 3'ü firari 44'ü tutuklu 47 sanığın  yargılanacağına işaret eden Topuz, "Bunlardan 3'ü general. Marmaris'teki hadiseye  doğrudan iştirak eden bir general var. Diğerleri de yardımcı pozisyonunda. Şu ana  kadar tüm çalışmalar yapıldı ve pazartesi itibarıyla duruşmaya başlayacağız."  diye konuştu.
EN ÖNEMLİ DAVALARDAN BİRİ 
 Davanın kamuoyunca yakından takip edildiğini anlatan Topuz, şunları  söyledi: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taraf olduğu tek dosya bu  salonda yargılaması yapılacak dosyadır. Dolayısıyla Türk tarihinin en önemli  davalarından biri olduğunu söyleyebiliriz. Özgül ağırlığı en fazla olan bir dava.  Kaldı ki 15 Temmuz gecesi Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a  yönelik gerçekleştirilmeye çalışılan eylem sonuca ulaşmış olsaydı, iyi ki  ulaşmadı, bugün çok farklı şeyleri konuşuyor olabilirdik. Dolayısıyla bu özgül  ağırlığa uygun bir soruşturma yaptık."

 Topuz, soruşturma aşamasında toplanabilecek bütün delilleri  topladıklarını, tahminen 2 bin civarında kriminal inceleme yaptırdıklarını,  300-400 civarında kriminal rapor çıktığını anlattı.  Mahkeme süresince içeride ve dışarıda tüm güvenlik önlemlerinin polis  ve Jandarma ekipleri tarafından sağlanacağını vurgulayan Topuz, "Biz burada hem  gelen sanıkların güvenliğini hem gelecek şehit yakınları, suçtan zarar görenlerin  güvenliğini almak için özellikle Emniyet Müdürlüğü görevlileri ile  çalışmalarımızı yaptık. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sanıkların güvenliğini  alacak. Her ihtimali gözeterek çok sayıda toplantı yaptık. Şu ana kadar her şey  yolunda. Gerekli tüm önlemler alınmış durumda." dedi.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Suikast TimiFetöDarbe GirişimiMuğla AdliyesiFetullahçı Terör Örgütü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaza yapan alkollü sürücü ağır yaralandı
Kaza yapan alkollü sürücü ağır yaralandı
TSK: 53 hedef vuruldu, 16 terörist öldürüldü
TSK: 53 hedef vuruldu, 16 terörist öldürüldü
6 yıl önce öldürülen kadının katili tükürükten bulundu
6 yıl önce öldürülen kadının katili tükürükten bulundu

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals