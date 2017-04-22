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Sudaki cesedi dalgıç polisler çıkarttı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde köprüden Fırat Nehrine atlayarak intihar eden şahsın cesedi, dalgıç polisleri tarafından 13 metre derinlikten çıkartıldı

Sudaki cesedi dalgıç polisler çıkarttı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde köprüden Fırat Nehrine atlayarak intihar eden şahsın cesedi, dalgıç polisleri tarafından 13 metre derinlikten çıkartıldı

22 Nisan 2017 Cumartesi 17:51
Sudaki cesedi dalgıç polisler çıkarttı
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EDİNİLEN bilgiye göre, olay, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinden geçen Fırat Nehri üzerindeki köprüde yaşandı. İddiaya göre, köprünün üstüne çıkan Ramazan Bozkurt (24), kendisini Fırat Nehrinin sularına bıraktı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, şahsın cesedine ulaşamayınca bölgeye Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Dalgıç Polisleri çağrıldı. Suya giren dalgıç polisler, şahsın cesedine yaklaşık 13 metre derinlikte ulaştı. Bota alınan ceset kıyıya çıkartıldıktan sonra otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Şahsın neden intihar ettiği ise öğrenilemedi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
DalgıçşanlıurfaBirecikFırat Nehri
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