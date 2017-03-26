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Suç makinesi yakalandı

Silahlı terör örgütüne üye olmak ve hırsızlık suçlarından aranan, hakkında 9 yıl 7 ay da kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı

Suç makinesi yakalandı

Silahlı terör örgütüne üye olmak ve hırsızlık suçlarından aranan, hakkında 9 yıl 7 ay da kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı

26 Mart 2017 Pazar 14:01
Suç makinesi yakalandı
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EDİNİLEN bilgiye göre, Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri terör örgütüne üye olmak ve hırsızlık suçundan toplam 12 olaydan aranan, 9 yıl 7 ay da kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yusuf B. (21) isimli şahsın Anadolu Mahallesi'nde olduğu ihbarını aldı. 
Polisin evine yaptığı baskında Yusuf B. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Polis bu arada tehdit ve yağmadan aranan Mehmet K.'nin de aynı mahallede olduğunu belirleyerek, zanlıyı yakaladı. Yakalanan bu şahıs da polis merkezine götürüldü. İşlemleri tamamlanan şahıslar daha sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 2 kişi adliyeye sevk edildi. 

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Anahtar Kelimeler:
Yüreğir İlçe Emniyet MüdürlüğüSilahlı Terör örgütü
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