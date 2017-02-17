Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88428
ALTIN
146.867
DOLAR
3.6734
STERLIN
4.5628
EURO
3.9125
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Obezite ameliyatı anne olmaya engel mi?
Obezite ameliyatı anne olmaya engel...
Bu 5 süper besin kiloya düşman
Bu 5 süper besin kiloya...
Yaşlılık ile baş etmenin 10 adımı
Yaşlılık ile baş etmenin 10...

Su Sporları Derneği Başkan Yardımcısı öldürüldü

Su sporları derneğinin başkan yardımcısı silahla vurularak öldürüldü

Su Sporları Derneği Başkan Yardımcısı öldürüldü

Su sporları derneğinin başkan yardımcısı silahla vurularak öldürüldü

17 Şubat 2017 Cuma 16:49
Su Sporları Derneği Başkan Yardımcısı öldürüldü
banner404

AYDIN'IN Didim ilçesinde İddiaya göre, Didim Su Sporları Derneği Başkan Yardımcısı Metin Diler'in (65) Cumhuriyet Mahallesi 75. Yıl Sanayi Sitesi'ndeki iş yerine gelen kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, Diler'i konuşmak için dışarı çağırdı. Bir süre konuşan şüpheli daha sonra silahla Diler'e ateş etti.
Yaralanan Diler, 112 Acil Servis ekiplerince önce Didim Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Buradaki müdahalenin ardından Söke Fehime-Faik Kocagöz Devlet Hastanesinde sevk edilen Diler, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Şüphelinin otomobiliyle olay yerinden kaçtığı belirtildi
 

banner355
Anahtar Kelimeler:
AydınDidimSu Sporları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Boru çalan hırsızlık zanlısı bahçe sahibine yakalandı
Boru çalan hırsızlık zanlısı bahçe sahibine yakalandı
Kediye çarpmamak için direksiyon kırdı eşi öldü
Kediye çarpmamak için direksiyon kırdı eşi öldü
Veresiye içki vermeyen büfeciyi öldürdü
Veresiye içki vermeyen büfeciyi öldürdü

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals