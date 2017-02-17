Su Sporları Derneği Başkan Yardımcısı öldürüldü

AYDIN'IN Didim ilçesinde İddiaya göre, Didim Su Sporları Derneği Başkan Yardımcısı Metin Diler'in (65) Cumhuriyet Mahallesi 75. Yıl Sanayi Sitesi'ndeki iş yerine gelen kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, Diler'i konuşmak için dışarı çağırdı. Bir süre konuşan şüpheli daha sonra silahla Diler'e ateş etti.

Yaralanan Diler, 112 Acil Servis ekiplerince önce Didim Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki müdahalenin ardından Söke Fehime-Faik Kocagöz Devlet Hastanesinde sevk edilen Diler, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Şüphelinin otomobiliyle olay yerinden kaçtığı belirtildi

