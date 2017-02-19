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Spin atan bir araç kaza yaptı! 1'i ağır 4 yaralı

Yolda spin atan bir otomobil, başka bir otomobille çarpıştı

Spin atan bir araç kaza yaptı! 1'i ağır 4 yaralı

Yolda spin atan bir otomobil, başka bir otomobille çarpıştı

19 Şubat 2017 Pazar 09:42
Spin atan bir araç kaza yaptı! 1'i ağır 4 yaralı
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MEYDANA gelen kazada spin atan otomobilin içerisinde bulunan üç kişiden 1 kişi ağır yaralanırken, kazaya karışan diğer otomobilin de sürücüsü yaralandı.
Milas’ta Beçin Mahallesi’nde meydana gelen kazada Emrah T. idaresindeki 09 S 2111 plakalı otomobil, çevredeki vatandaşların iddialarına göre yol ortasında spin atarken, Ören Mahallesi’nden Milas istikametine doğru seyir halinde bulunan Mustafa Ali T. idaresindeki 48 KP 922 plakalı otomobille çarpıştı.
Meydana gelen kazanın ardından 48 KP 922 plakalı araç sürücüsü Mustafa Ali T., 09 S 2111 plakalı araç sürücüsü Emrah T. ve aynı araçta bulunan Deniz G. ve Sinan G. yaralandı.
Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken, yaralılardan Sinan G.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Güvenlik kameralarında görüldü
Olay yerine gelen güvenlik güçleri kaza bölgesindeki bir işyerinin güvenlik kameralarından yaptığı incelemelere göre 09 S 2111 plakalı otomobil yol ortasında spin attığı, sürücüsünün ehliyetinin bulunmadığı, 48 KP 922 plakalı araç sürücüsünün de yapılan muayenesinde alkollü olduğu tespit edilirken, kazayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.  

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Anahtar Kelimeler:
MuğlaMilasKaza
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