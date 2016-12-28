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Soyduğu evde kimliğini düşürdü, yakalandı

Kayseri’de bir kişi, hırsızlık için girdiği evde kimliğini düşürünce yakayı ele verdi

Soyduğu evde kimliğini düşürdü, yakalandı
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EDİNİLEN bilgiye göre, Sancaktepe Mahallesi’nde bulunan bir ikamette evin penceresi kırılarak bin 800 TL değerinde LCD televizyon çalındığı bildirildi. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayın meydana geldiği ikamette A. P.’ye (24) ait bir kimlik buldu. Ekipler, kimlik üzerinde yaptıkları çalışmalar neticesinde A.P.’nin çeşitli hırsızlık suçlarından kaydı bulunduğunu tespit etti. Çalışmalarını A.P. üzerinde yoğunlaştıran ekipler, şahsı ikametinde gözaltına aldı. A.P.’nin ikametinde yapılan aramalarda çalınan televizyon da bulunarak mağdura tespit edildi.
Gözaltındaki A.P.’nin ifadesinde suçunu itiraf ettiği, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildiği öğrenildi.
 
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Etiketler; #Hırsız #kimlik #soygun
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