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Sosyal medyada terör propagandasına 10 gözaltı

İzmir'de sosyal medyada terör örgütü PKK KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı

Sosyal medyada terör propagandasına 10 gözaltı
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İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında, kentteki toplumsal olaylarda örgütün propagandasını yaptıkları, sosyal medyada örgütü övücü paylaşımlarda bulundukları tespit edilen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda şüphelilerden 10'u gözaltına alındı, 2'si ise adreslerinde bulunamadı.
Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada terör örgütüne ait çok sayıda yasak yayın ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Etiketler; #Sosyal medyada terör propagandasına 10 gözaltı #İzmir #PKK #KCK
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