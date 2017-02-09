banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 10°
Parçalı az bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88249
ALTIN
148.267
DOLAR
3.7099
STERLIN
4.6571
EURO
3.9710
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
09 Şubat 2017 Perşembe - Günlük Burç Yorumu
09 Şubat Günlük Burç Yorumu
Hapşırırken bunu sakın yapmayın!
Hapşırırken bunu sakın yapmayın!
9 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
9 Şubat 2017 Alanya -...

Sokağa çıkma yasağı

2 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Sokağa çıkma yasağı

2 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi

09 Şubat 2017 Perşembe 10:03
Sokağa çıkma yasağı
banner404

MARDİN Valiliği, Kızıltepe ilçesine bağlı Uzunkaya ve Uluköy mahalleleri ile kısalında ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “Kızıltepe Uzunkaya ve Uluköy mahalleri kırsal alanındaki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölgede BTÖ mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarını tahrip etmek ve BTÖ mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen silahlar ile depo ve sığınaklarda bulunan diğer malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyonel faaliyet icra edilmektedir” denildi.
Açıklamada, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri gereğince 09 Şubat 2017 Perşembe günü saat: 06.00 itibari ile Kızıltepe ilçesine bağlı olan Uzunkaya ve Uluköy mahalleri ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi. 
Etiketler:

banner355
Anahtar Kelimeler:
MardinSokağa çıkma Yasağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyuşturucuya karşı operasyon
Uyuşturucuya karşı operasyon
Başkentte baba oğul kavgası kanlı bitti
Başkentte baba oğul kavgası kanlı bitti
Ağır yaralanan kişi hastaneden kaçtı
Ağır yaralanan kişi hastaneden kaçtı

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals