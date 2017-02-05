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Şoförle tartıştı: Ateş edip yolcuyu vurdu

Halk otobüsü şoförü ile tartışan şahıs, otobüse av tüfeğiyle ateş etti

Şoförle tartıştı: Ateş edip yolcuyu vurdu

Halk otobüsü şoförü ile tartışan şahıs, otobüse av tüfeğiyle ateş etti

05 Şubat 2017 Pazar 20:30
Şoförle tartıştı: Ateş edip yolcuyu vurdu
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OLAY, akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi, Hoşgör Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir şahıs, 27 H 0412 plakalı halk otobüsü şoförü ile trafikte tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu aracında bulunan av tüfeğini çıkaran şahıs halk otobüsüne arkadan ateş etti. O sırada halk otobüsünde bulunan Hakan Oğan isimli yolcu av tüfeğinden çıkan saçmaların hedefi oldu.

Yaşanan olayda bacağından yaralanan 35 yaşındaki Hakan Oğan, halk otobüsü şoförü tarafından Gaziantep Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesine götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Oğan’ın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Öte yandan, olay sonrası kayıplara karışan silahlı saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Halk Otobüsü şoförüOtobüse
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