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Şişeye iple bağlı ceset çıktı

Zeytinburnu sahilde denizde 10 litrelik plastik şişeye bağlı 50-55 yaşlarında erkek cesedi bulundu

Şişeye iple bağlı ceset çıktı

Zeytinburnu sahilde denizde 10 litrelik plastik şişeye bağlı 50-55 yaşlarında erkek cesedi bulundu

05 Eylül 2017 Salı 19:24
Şişeye iple bağlı ceset çıktı
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EDİNİLEN bilgiye göre, sahildeki vatandaşlar saat 14.30 sıralarında deniz yüzeyinde hareketsiz halde duran orta yaşlarda bir kişiyi fark etti. Bunun üzerine durum hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Bu arada, bazı vatandaşlar deniz yüzerindeki şahısı yüzerek kıyıya yanaştırdı. Ekipler, olay yerine gelerek bu bölgeyi güvenlik şeridiyle kapattı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan 50-55 yaşlarındaki erkek şahısın hayatını kaybettiğini belirledi. Cesedin üzerinde herhangi bir darp ya da kesik izine rastlanmadığı öğrenildi. 
 
GÖRGÜ TANIĞI: "CESEDİN ÜZERİNDE İPE ASILI PLASTİK ŞİŞE BAĞLIYDI"
 
Öte yandan, görgü tanıkları cesedin bel kısmında ip ve ipin ucuna bağlı 10 litrelik plastik şişe olduğunu  söyledi. Ceset, polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi raporu için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
 

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Anahtar Kelimeler:
ZeytinburnuErkek Cesedi
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