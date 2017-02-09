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Sis kazası: 7 yaralı

Sis nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Sis kazası: 7 yaralı

Sis nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

09 Şubat 2017 Perşembe 15:51
Sis kazası: 7 yaralı
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İSTANBUL Arnavutköy yolu üzerinde yoğun sisin de etkisiyle üç araç birbirine girdi. 34 DA 1935 plakalı transit araç, 34 GA 4952 plakalı halk otobüsü ve 34 M 0967 plakalı yolcu minibüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında minibüsün içinde bulunan şoförle birlikte 7 yolcu yaralandı.

İddialara göre oldukça hızlı gelen 34 M 0967 plakalı yolcu minibüsü sisin görüş açısını birden düşürmesi ile önce 34 DA 1935 plakalı transit araca yan tarafından, ardından da Arnavutköy-Bayrampaşa hattında sefer yapan 34 GA 4952 plakalı halk otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile minibüsün içinde bulunan yolcular ön tarafa savruldu. Yolcuların yardımına ise yoldan geçen diğer araçların sürücüleri yetişti.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kaza yerine ulaşan ambulanslar hafif şekilde yararlanan 7 yolcu ve minibüs şoförünü çevredeki hastanelere kaldırdı. Şans eseri can kaybının yaşanmadığı kazada minibüs kullanılamaz hale gelirken, halk otobüsü ve transit araçta maddi hasar oluştu. Kaza nedeniyle Arnavutköy yolunda uzun trafik kuyruğu oluştu.

Minibüsün önce kendisine ardından da halk otobüsüne çarptığını belirten 34 DA 1935 plakalı transit aracın sürücüsü Şerafettin Çakır, "Önümdeki trafik durmak üzereydi, bende yavaş yavaş durmak üzereydim.Bir anda arkamı göremedim zaten, küt diye bir ses geldi. Önce minibüs bana vurdu, sonra muhtemelen otobüsle aramıza girdi. Halk otobüsünde ve benim aracımda yaralı yok. Sadece minibüste yaralılar vardı. 7-8 kişi gördüm yaralı olarak, içerideki ufak tefek olanları bilmiyorum. Ağır yaralı yoktu zaten. Arkadan gelen araç biraz hızlıydı. Allah'tan bana vurması minibüsü yavaşlattı. Yoksa direk ona çarpsaydı içerideki yolcuların hepsi dışarı fırlayabilirdi" dedi. Görgü tanıklarından Nimet Aktaş ise "Minibüs çok süratli geliyor. Önce beyaz araca sonrada halk otobüsüne çarpıyor. 7-8 yaralı gördüm" dedi.
 

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Anahtar Kelimeler:
İstanbulZincirleme Trafik KazasıArnavutköy
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