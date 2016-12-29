Galeriler Videolar Yazarlar E-Gazete
Antalya 12°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ ANTALYA ANKET PORTAKAL ALANYA HAVA DURUMU
BIST
77836
ALTIN
130.672
DOLAR
3.5184
STERLIN
4.3031
EURO
3.6899
Her mutsuzluk depresyon değildir
Her mutsuzluk depresyon değildir
iPhone'a su kaçınca nasıl temizlenir?
iPhone'a su kaçınca nasıl temizlenir?
Obezite ameliyatında risk nasıl azaltılır?
Obezite ameliyatında risk nasıl azaltılır?
Dikkat eksikliği yaşam kalitesini etkiliyor!
Dikkat eksikliği yaşam kalitesini etkiliyor!
Flaş Haber
Tekne alabora oldu
Kapat

Sınır özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bulunan bazı sınırlar 15 gün süre ile özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Sınır özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bulunan bazı sınırlar 15 gün süre ile özel güvenlik bölgesi ilan edildi

29 Aralık 2016 Perşembe 19:30
Sınır özel güvenlik bölgesi ilan edildi
banner404

GAZİANTEP Valiliğinden yapılan açıklamada, ’’Milli güvenliğin, kamu düzeni ve esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, bölgemizde barınabilecek bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla icra edilecek operasyonel faaliyetlerden vatandaşlarımızın zarar görmemeleri için aşağıda belirtilen alan özel güvenlik bölgesi olarak ilan edilmiş,belirtilen tarihler arasında vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından bu alanlara girmeleri yasaklanmıştır.

Buna göre, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince, İslahiye ilçemiz sınırlarında bulunan, ’Mağara Tepe, Topbarnaz Tepe, Hamo Tepe, Hanife Tepe, Yellibel Tepe, Ayazdağ Tepe, Keldüz Tepe, 1839 Rakımlı Tepe, Benzerce Tepe, Havşu Tepe, Kirmen Kayası, Göbel Tepe, Kokarca Sırtları, Ufacık Mezrası’ arasında kalan bölgede, 05.01.2017 günü saat 00:00’dan başlayarak, 19.01.2017 günü saat 23:59’a kadar 15 gün süre ile Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edilmiştir. Buna göre 05 - 19 Ocak 2017 tarihleri arasında Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen yerlere her türlü araç ve insan giriş-çıkışının kontrolü, gerektiğinde yasaklanması ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması İl Jandarma Komutanlığınca yapılacaktır’’denildi.

banner355
Anahtar Kelimeler:
GaziantepIslahiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Suya gömülen köprüde mahsur kaldılar
Suya gömülen köprüde mahsur kaldılar
Venedik değil Türkiye
Venedik değil Türkiye
Çavuşoğlu'nda kritik telefon
Çavuşoğlu'nda kritik telefon

banner418

banner407

banner397

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
Copyright © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

+90 242 513 17 55

© Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

Künye İletişim Sitene Ekle
Web Pro Medya Web Professionals