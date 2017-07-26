Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 31°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BIST
107181
ALTIN
142.412
DOLAR
3.5485
STERLIN
4.6313
EURO
4.1265
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
İşçi olmaktan sıkıldınız mı? İşte 6 madde ile zengin olmanın yolları
İşte 6 madde ile zengin...
27 Temmuz 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
27 Temmuz 2017 Alanya -...
Diyette doğru bilinen yanlışlar!
Diyette doğru bilinen yanlışlar!

Sınır onlara emanet! Kuş uçurtmuyorlar

Türk Silahlı Kuvvetlerinde zorlu görevler üstlenen kadın komutanlar, aldıkları sorumlulukları başarıyla yerine getiriyor. Kars 14’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı bünyesinde görev yapan kadın komutanlar, hedeflerini 12’den vururken, her türlü zorluğun da azimle üstesinden geliyor

Sınır onlara emanet! Kuş uçurtmuyorlar

Türk Silahlı Kuvvetlerinde zorlu görevler üstlenen kadın komutanlar, aldıkları sorumlulukları başarıyla yerine getiriyor. Kars 14’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı bünyesinde görev yapan kadın komutanlar, hedeflerini 12’den vururken, her türlü zorluğun da azimle üstesinden geliyor

26 Temmuz 2017 Çarşamba 09:26
Sınır onlara emanet! Kuş uçurtmuyorlar
banner404

KARS  14’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında Bakım Birlik Komutanı olan Yüzbaşı Özlem Altundağ Fatura, hem çocuklarına annelik yapıyor, hem de tugayın araç, silah ve teçhizatını göreve hazır halde bulunduruyor. Hava Savunma Füze Takım Komutanı Üsteğmen Meral Şafak Ünlü, ise her türlü hava hedefini tahrip ederek dosta güven, düşmana gözdağı veriyor.

"Çocukluğumda askeri üniformaya hayrandım"

Çocukluğundan beri üniformaya hayran olduğunu ifade eden Hava Savunma Füze Takım Komutanı Üsteğmen Meral şafak Ünlü, "Çocukluğumdan beri üniformaya hayrandım. Daha önce adını bile duymadığım ilçelerde bu insanların vatan ve millet sevgisiyle görev yapmalarını çok onurlu bir davranış olarak gördüm. Bir gün, ‘Savaşta Barışta Türk Ordusu’ programına denk geldim. Program konuğu bayan helikopter pilotuydu. Programı hayranlıkla izledim ve o gün ben subay olacağım dedim. Ailem bu kararı mutlulukla, gururla karşıladı. Mezun olduğum gün kardeşimin mutluluktan ağladığını da hiç unutmam" dedi.

"Birliklerin hava savunmalarını sağlamak görevim"

Genç yaşta ağır sorumluluklar aldığına dikkat çeken Üsteğmen Meral Şafak Ünlü, "14’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında Hava Savunma Füze Takım Komutanı olarak görev yapıyorum. Taktik balistik füze ve havadan yere atılan mühimmat hariç; her türlü hava hedefini tahrip etmek, taciz ederek tesirlerini azaltmak veya vazifesini yapmaktan vazgeçmeye mecbur etmek maksadıyla kuruluşunda bulunduğumuz veya emrine verildiğimiz birliklerin hava savunmasını sağlamak tüm tedbirleri almak asli görevim. Bunun dışında personelimin özlük haklarını takip etmek, birliğimin muharebe hazırlık derecesini en üst seviyede tutmak, sorumluluğumuzda bulunan ordu mallarının kullanıcının bakımını yaptırmak ve kontrol etmek de görevlerim arasındadır. Fiziki şartlar yoğun çalışma temposu ve en önemlisi de genç yaşta ağır sorumluluklar bizi zorluyor. Ancak takımımda görev yağan personelin özverili çalışmaları ve Harp Okulunun bize kazandırdığı azimle bu zorlukların üstesinden geliyoruz" diye konuştu.

Tugayın araç, silah ve teçhizatlarının bakımı ondan soruluyor

14’üncü Mekanize Piyade Tugayında Bakım Birlik Komutanlığı görevini yürüten Yüzbaşı Özlem Altundağ Fatura, "Tugayımıza ait araç, silah ve teçhizatın bakım ve onarım desteğini sağlamak en büyük sorumluluğumuz. Tugay Komutanlığının üst bölgelerinde önemli görevleri de dikkate alındığında araç, silah ve teçhizatın göreve hazır halde bulundurulması, arızalandığında ise doğru ve hızlı şekilde müdahale edilmesi, bölgedeki hareket kabiliyetimizi ve ateş desteğimizi etkileyeceğinden sorumluluğumuz çok büyük. Bu sorumluluğu mahiyetimde bulunan 2 subay, 56 astsubay, 14 uzman erbaş ve 102 erbaş ile birlikte yerine getiriyoruz" şeklinde konuştu.

2005 yılında Kara Harp Okulundan mezun olan Yüzbaşı Özlem Altundağ Fatura, sırasıyla Diyarbakır, Şırnak Cizre, KKTC ve Adapazarı’nda çeşitli görevlerde bulundu. Fatura, 2015 yılında atandığı Kars’ta Bakım Birlik Komutanı olarak görev yapıyor. Serhat’ı bekleyen kadın komutanlar yaptıkları başarılı çalışmalardan dolayı üstleri tarafından ödüllendirilerek onura edildi. Hedeflerini 12’den vuran kadın komutanlar Kars’ta havadan ve karadan geçişe izin vermiyor. Dosta güven, düşmana gözdağı veren Kars’ın kadın komutanları sınırı beklemenin de haklı gururunu yaşıyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
KarsKadın AskerSınır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eski sevgilisini öldüren astsubaya müebbet
Eski sevgilisini öldüren astsubaya müebbet
'O polis kurala aykırı ateş etti'
'O polis kurala aykırı ateş etti'
Yavru balık operasyonu
Yavru balık operasyonu

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals