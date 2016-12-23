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Sınır kapısında uyuşturucu operasyonu

İpsala Sınır Kapısı'nda bir otomobilde 7 kilo 301 gram eroin ele geçirildi

Sınır kapısında uyuşturucu operasyonu
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TRAKYA Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan  bilgiye göre, Yunanistan'a çıkış yapmak üzere İpsala Sınır Kapısına gelen,  sürücüsünün kimliği ve plakası belirtilmeyen otomobil, risk analizeleri  kapsamında x-ray taramasına sevk edildi. Taramada, otomobilin yoğunluk tespit edilen bölümleri narkotik  dedektör köpeği Cobalt yardımıyla arandı. Aramada, aracın arka tamponuna gizlenmiş 7 kilo 301 gram eroin ele  geçirildi. Gözaltına alınan sürücü, çıkarıldığı mahkemece "uluslararası  uyuşturucu kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.
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Etiketler; #sınır kapısı #uyuşturucu operasyonu #Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü #İpsala Sınır Kapısı #Yunanistan
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