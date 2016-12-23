Sınır kapısında uyuşturucu operasyonu

İpsala Sınır Kapısı'nda bir otomobilde 7 kilo 301 gram eroin ele geçirildi
TRAKYA Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Yunanistan'a çıkış yapmak üzere İpsala Sınır Kapısına gelen, sürücüsünün kimliği ve plakası belirtilmeyen otomobil, risk analizeleri kapsamında x-ray taramasına sevk edildi. Taramada, otomobilin yoğunluk tespit edilen bölümleri narkotik dedektör köpeği Cobalt yardımıyla arandı. Aramada, aracın arka tamponuna gizlenmiş 7 kilo 301 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü, çıkarıldığı mahkemece "uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.
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