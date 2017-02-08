banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 17°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88231
ALTIN
148.614
DOLAR
3.7181
STERLIN
4.6575
EURO
3.9794
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Hapşırırken bunu sakın yapmayın!
Hapşırırken bunu sakın yapmayın!
9 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
9 Şubat 2017 Alanya -...
Facebook'tan Snapchat klonu yeni uygulama
Facebook'tan Snapchat klonu yeni uygulama

Silahlı saldırı: 3 yaralı

Bir kişinin silahlı saldırısı sonucu 3 kişi yaralandı

Silahlı saldırı: 3 yaralı

Bir kişinin silahlı saldırısı sonucu 3 kişi yaralandı

08 Şubat 2017 Çarşamba 18:36
Silahlı saldırı: 3 yaralı
banner404

OLAY, saat 16.00 sıralarında Ankara’da Çankaya ilçesi Yıldızevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi aracıyla 717. Sokak üzerinde seyreden 34 BE 0689 plakalı aracın önünü kesti. Burada yaşanan tartışmanın ardından silahını çeken şahıs, Y.A. ve A.İ. isimli 2 kişiyi bacağından yaraladı. Aynı yol üzerinde seyreden 06 DSL 41 plakalı aracın sürücüsü S.O. olaya müdahale etmek istedi. Şüpheli şahsın saldırısına uğrayan S.O. da bacağından yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi intikal etti. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

banner355
Anahtar Kelimeler:
3 Kişi YaralandıAnkaraÇankaya IlçesiYıldızevler Mahallesi717. Sokak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çalıntı araçtan ikiz plakalı taksi yaptı
Çalıntı araçtan ikiz plakalı taksi yaptı
Kontrolden çıkan TIR kamyonun üzerine devrildi
Kontrolden çıkan TIR kamyonun üzerine devrildi
Önce köpeği sevdi sonra hırsızlık yaptı
Önce köpeği sevdi sonra hırsızlık yaptı

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals