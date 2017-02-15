Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya -7°
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88082
ALTIN
144.265
DOLAR
3.6621
STERLIN
4.5565
EURO
3.8732
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
15 Şubat 2017 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
15 Şubat Günlük Burç Yorumu
15 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
15 Şubat 2017 Alanya -...
14 Şubat 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
14 Şubat Günlük Burç Yorumu

Silahlı saldırı: 1’i ağır, 3 yaralı

Ankara’da bir otoparka gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda 1’i ağır, 3 kişi yaralandı.

Silahlı saldırı: 1’i ağır, 3 yaralı

Ankara’da bir otoparka gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda 1’i ağır, 3 kişi yaralandı.

15 Şubat 2017 Çarşamba 09:35
Silahlı saldırı: 1’i ağır, 3 yaralı
banner404

OLAY, gece saatlerinde Ankara Çankaya’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Hoşdere Caddesi ile Simon Bolivar Caddesi'nin kesişimdeki otoparkta bulunan vatandaşların üzerine, henüz kimliği belirlenemeyen kişilerce ateş açıldı. Saldırı sonucunda 1’i ağır, 3 kişi yaralandı.
 

POLİS EKİPLERİ DELİLLER TOPLADI

Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Hızla yaralılara müdahalede bulunan sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere götürdü. Polis ekipleri, olayla ilgili delilleri topladı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 
 

banner355
Anahtar Kelimeler:
AnkaraAnkarada çatışmaBaşkentBaşkentte çatışmaÇankaya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yunus ekibi kaza yaptı: 1 polis şehit, 1 polis yaralı
Yunus ekibi kaza yaptı: 1 polis şehit, 1 polis yaralı
Yangın çıktı: 1 ölü, 1 yaralı
Yangın çıktı: 1 ölü, 1 yaralı
Tabut şeklinde kutu polisi alarma geçirdi
Tabut şeklinde kutu polisi alarma geçirdi

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals