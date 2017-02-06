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Silahlı saldırı: 1 yaralı

Kaldırımda beklerken iki kişinin silahlı saldırısına uğrayan vatandaş hastaneye kaldırıldı

Silahlı saldırı: 1 yaralı

Kaldırımda beklerken iki kişinin silahlı saldırısına uğrayan vatandaş hastaneye kaldırıldı

06 Şubat 2017 Pazartesi 18:10
Silahlı saldırı: 1 yaralı
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ALINAN bilgilere göre, olay Iğdır'ın Karaağaç Mahallesi Rus Pazarı önünde meydana geldi. Pazar önündeki kaldırımda duran bir kişi, kimliği belirsiz iki şahsın silahlı saldırısına uğradı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı vatandaş, ambulansa Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olaya karışan iki şüpheli kaçarak olay yerinden uzaklaşırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

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Anahtar Kelimeler:
Silahlı SaldırıIğdır
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