Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 17°
Parçalı az bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
87473
ALTIN
146.502
DOLAR
3.6888
STERLIN
4.6113
EURO
3.9268
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
11 Şubat 2017 Cumartesi - Günlük Burç Yorumu
11 Şubat Günlük Burç Yorumu
11 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
11 Şubat 2017 Alanya -...
Basenlerden kurtulmanın yolları
Basenlerden kurtulmanın yolları

Silahlı saldırı 1 ölü, 1 yaralı

Silahlı saldırıda ağır yaralanan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Bir kişide yaralandı

Silahlı saldırı 1 ölü, 1 yaralı

Silahlı saldırıda ağır yaralanan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Bir kişide yaralandı

11 Şubat 2017 Cumartesi 14:03
Silahlı saldırı 1 ölü, 1 yaralı
banner404

EDİNİLEN bilgiye göre, Uşak merkez Elmalıdere Mahallesi'nde yaşanan silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Kadir Koçarslan, olay yerine gelen ambulansla Uşak Devlet Hastanesine kaldırıldı. 17 yaşındaki koçarslan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı.
Polis saldırıyı gerçekleştiren A.O.S.’yi yakalayarak gözaltına altı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
 

banner355
Anahtar Kelimeler:
Silahlı SaldırıUşak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aranan 2 bin 181 şüpheli yakalandı
Aranan 2 bin 181 şüpheli yakalandı
Arabanın bagajından çıkanlar şok etti
Arabanın bagajından çıkanlar şok etti
61 kaçak göçmen yakalandı
61 kaçak göçmen yakalandı

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals