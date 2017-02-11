Silahlı saldırı 1 ölü, 1 yaralı

EDİNİLEN bilgiye göre, Uşak merkez Elmalıdere Mahallesi'nde yaşanan silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Kadir Koçarslan, olay yerine gelen ambulansla Uşak Devlet Hastanesine kaldırıldı. 17 yaşındaki koçarslan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı.

Polis saldırıyı gerçekleştiren A.O.S.’yi yakalayarak gözaltına altı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

