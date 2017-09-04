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Silahlı kavga;1 ölü 1 yaralı

Pendik'te, 17 yıl önce boşandığı eşi Gönül Çapan'ın kardeşi Tahsin Çapan ve oğlu Nahsen Çapan'a girdikleri silahlı kavgada tabanca ile ateş eden Salin Çınar ile Yasin Çınar kayıplara karıştı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan iki yaralıdan Nahsen Çapan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti

Silahlı kavga;1 ölü 1 yaralı

Pendik'te, 17 yıl önce boşandığı eşi Gönül Çapan'ın kardeşi Tahsin Çapan ve oğlu Nahsen Çapan'a girdikleri silahlı kavgada tabanca ile ateş eden Salin Çınar ile Yasin Çınar kayıplara karıştı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan iki yaralıdan Nahsen Çapan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti

04 Eylül 2017 Pazartesi 18:38
Silahlı kavga;1 ölü 1 yaralı
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OLAY, Pendik Kurtköy Mahallesi Ankara Caddesi'nde bir kafenin önünde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Salih Çınar, ile Gönül Çapan 17 yıl önce boşandı. Ancak, Gönül Çapan bir başkasıyla evli Salih Çapan ile aynı evde yaşamayı sürdürdü. Yaklaşık 1 ay önce Gönül Çapan, Salih Çınar ile yaşadıkları tartışmanın ardından erkek kardeşi Tahsin Çapan'ın evine gitti.
 
Sorunları konuşmak için bugün kardeşi Yasin Çınarı da yanına alan Salih Çınar, Gönül Çapan'ın kardeşi Tahsin Çapan ve oğlu Nahsen Çapan ile Kurtköy de buluştular. Buluştukları yerde kısa süre konuşan taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sonucu her iki taraf birbirlerine silah çekti. Silahlı kavgada Tahsin Çapan ve oğlu Nahsen Çapan yaralandı. Salih ve Yasin Çınar kardeşler kayıplara karıştı.
 
Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulans ile Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan yaralılardan 34 yaşındaki Nahsen Çapan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
 
Olayın görgü tanıklarından olan Zehra Çapan, dayısı ve kuzenini babası Salih Çınar'ın yaraladığını belirterek, 17 yıl önce annemle babam boşanmıştı. Babam 17 yıldır annemi ikinci bir kuma ile aynı evde yaşatma kararı almıştı. Yaklaşık 1 ay önce annem evdeki dayak olsun, gayrimeşru cümleler olsun, gerek ablam üzerine atılan iftiralar olsun evi terk etme kararı aldı. Yalnız evden çıkarken darp edilerek kaçarak abisinin yanına geldi. Bizimle konuşmak istediler. Arabulmak için. Kuzenim ve dayım konuşmak için meydana gittiler. Açık bir alandı. Orada tabiri caizse iki kuzenim ve dayımı pusuya düşürdüler ve tabancalarıyla taradılar" dedi.

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