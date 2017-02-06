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Silahlı kavga kamerada

4 gencin karıştığı silahlı ve bıçaklı kavga güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis ekipleri 2 kişinin yaralandığı olayla ilgili inceleme başlattı

Silahlı kavga kamerada

4 gencin karıştığı silahlı ve bıçaklı kavga güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis ekipleri 2 kişinin yaralandığı olayla ilgili inceleme başlattı

06 Şubat 2017 Pazartesi 14:59
Silahlı kavga kamerada
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CİHANGİR'DE meydana gelen olayda iddiaya göre, H.İ. ve 3 kişi henüz bilinmeyen bir sebepten sokak ortasında kavga etti. Kısa sürede büyüyen kavgada H.İ. belinden çıkardığı kurusıkı tabanca ile 3 gence ateş etmeye başladı. Gençlerden birinin isabet eden saçma sonucu yaralanması üzerine, yaralanan gencin arkadaşı H.İ.'ye bıçakla saldırdı. Bıçaklı saldırı sonucu bacağından yaralanan H.İ. yere yığıldı. Ardından aralarında yaralanan gencinde olduğu kavgaya karışan 3 genç H.İ.'nin silahını alarak olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde sokakta kalan H.İ.'ye çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. H.İ. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevrede bulunan hastaneye kaldırıldı. Sokak ortasında yaşanan dehşet anları ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kavga anı kamerada 
Sokak ortasında yaşanan silahlı ve bıçaklı kavga çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Kamaralara yansıyan görüntülerde 4 genç sokak ortasında kavga ediyor. Ardından caddede koşuşturma başlıyor. Daha sonra gençlerden bir tanesi çıkardığı silahla ateş ediyor. Bunun üzerine diğer 3 gençten bir tanesi bıçağını çıkararak silahlı gence saldırıyor. Aralarında çıkan boğuşmada silahlı genci bıçaklayan 3 şahıs olay yerinden uzaklaşıyor.
 

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Anahtar Kelimeler:
Silahlı KavgaKamera
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