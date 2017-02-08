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08 Şubat 2017 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
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Silahlı kavga: 5 yaralı

Bir kafede iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

Silahlı kavga: 5 yaralı

Bir kafede iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

08 Şubat 2017 Çarşamba 08:23
Silahlı kavga: 5 yaralı
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OLAY Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde, saat 23.45 sıralarında,  75 Metre Yol üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, iki gruptan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, tarafların yakınlarının birbirleriyle karşılaşmaması için kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Kavganın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan ve olay yerine şerit çeken polis, bölgede incelemelerde bulundu.
 

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Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırKayapınar İlçesi75 Metre Yol
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