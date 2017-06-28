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Silahlı kavga: 2 yaralı

Kağızman’da iki grup arasında hayvan otlatması meselesinden çıkan kavgada silahlar patladı, 2 kişi yaralandı

Silahlı kavga: 2 yaralı

Kağızman’da iki grup arasında hayvan otlatması meselesinden çıkan kavgada silahlar patladı, 2 kişi yaralandı

28 Haziran 2017 Çarşamba 16:58
Silahlı kavga: 2 yaralı
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KARS'IN Kağızman İlçesi’nde hayvan otlatması yüzünden iki grup arasında kavga çıktı. Arazide çıkan kavganın büyümesiyle H.P. isimli vatandaş av tüfeğiyle vuruldu. Olayın duyulmasıyla birlikte gruplar av tüfeği ve tabancalarla birbirine ateş etmeye başladı. Taraflardan Y.P. silahla B.D.’yi sol bacağından vurdu. Olayın jandarmaya bildirilmesiyle bölgeye çok sayıda jandarma sev edildi. Olay yerine gelen jandarma kavgayı güçlükle ayırdı. Yaklaşık 10 kişin karıştığı silahlı kavgada yaralılar Kağızman Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken, olaya karışan taraflar yakalanarak gözaltına alındı.

Kavga ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı’na bilgi verilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Öte yandan hastaneye sevk edilen yaralıların durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi. 

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Son Güncelleme: 28.06.2017 17:02
Anahtar Kelimeler:
Hayvan OtlatmasıSİLAHLAR
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