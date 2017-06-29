Silahlı kavga: 1 yaralı

OLAY, Çekmeköy Güngören Mahallesi Kader Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde 23 yaşındaki Adem Vanlıoğlu ile N.Y. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada silahını ateşleyen N.Y., Vanlıoğlu’nu göğsünden vurdu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Vanlıoğlu’nun durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Olaya ilişkin incelme başlatan polis ekipleri saldırının ardından kayıplara karışan N.Y.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

