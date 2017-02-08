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08 Şubat 2017 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
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Silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı

İki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı

İki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

08 Şubat 2017 Çarşamba 07:16
Silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı
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KONYA'DA merkez Meram ilçesi Abdülaziz Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Arif Renklitan (36) ve C.S'ye (26) henüz kimliği belirlenemeyen kişi tarafından av tüfeğiyle ateş edildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ambulans sürücüsü G.Y. (41), yaralı yakınlarının saldırısına uğradı. Darbedilen G.Y, yaralılardan C.S'yi ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.
Olay yerine gelen başka bir ambulanstaki görevliler ise Arif Renklitan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Renklitan'ın cesedi otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Öte yandan ambulans şoförü G.Y ise polis merkezine giderek kendisini darbeden kişilerden şikayetçi oldu.
 

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Anahtar Kelimeler:
Meram IlçesiKonyaArif RenklitanPolis
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