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Silahlı çatışma: 12 yaralı!

İki grup arasındaki silahlı çatışmada 12 kişi yaralandı

Silahlı çatışma: 12 yaralı!

İki grup arasındaki silahlı çatışmada 12 kişi yaralandı

25 Mart 2017 Cumartesi 20:07
Silahlı çatışma: 12 yaralı!
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ÇORUM'DA Bahçelievler Mahallesi Şenyurt 4. Sokak'taki bir apartman önünde tartışan Velican T. (20) ve Uğurcan K. (21) ile Sezai Ç. (22) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine taraftar birbirlerine rastgele ateş açtı. Daha sonra apartmanın 4. katındaki evinin balkonuna çıkan Velican T. yanındaki Uğurcan K, aşağıda bulunan Sezai Ç'ye ateş etmeye devam etti.Açılan ateş sonucu Sezai Ç. ile sokaktan geçen Hasan U. (44), Zülfiye G. (38), Seval G. (57), Şehri A. (56), Eyüp G. (6), Şehriban S. (52), Nevin T. (51), Satı S. (53), Yusuf Ü. (14), Rukiye S. (26) ve Gülüruf S. (47) yaralandı. Sokakta park halindeki bazı araçlar zarar gördü.Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Hastane önüne gelen yaralı yakınları, acil servis önünde yoğunluk oluşturdu.Olayın şüphelileri Velican T. ile arkadaşı Uğurcan K. polis tarafından gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Silahlı çatışma12 YaralıçorumBahçelievler Mahallesi
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