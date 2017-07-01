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30 Haziran 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
30 Haziran Günlük Burç Yorumu

Silah zoruyla taciz iddiası

Konya'da 53 yaşındaki evli Harun B., ilişkisi olduğu 25 yaşındaki R.A.'nın 14 ve 15 yaşlarındaki kız kardeşlerine silah zoruyla tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı

Silah zoruyla taciz iddiası

Konya'da 53 yaşındaki evli Harun B., ilişkisi olduğu 25 yaşındaki R.A.'nın 14 ve 15 yaşlarındaki kız kardeşlerine silah zoruyla tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı

01 Temmuz 2017 Cumartesi 14:41
Silah zoruyla taciz iddiası
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OLAY, merkez Karatay İlçesi Elmacı Mahallesi'nde meydana geldi. R.B., polis merkezine giderek market işleten Harun B.'nin silah zoruyla kardeşleri 14 yaşındaki E.K.ve 15 yaşındaki F.K.'ya tacizde bulunduğunu iddia etti. Bunun üzerine çalışma başlatan polis Harun B.'yi evinde ' Çocuğun cinsel istismarı' suçundan gözaltına aldı. 
 
Suçlamaları kabul etmeyen Harun B., bir süre önce tanıştığı ve ilişkisinin bulunduğu R.B.'nin  suçlamalarını kabul etmedi. R.B. ile rızasıyla ilişkiye girdiğini ve kız kardeşlerine tacizde bulunmadığını belirten Harun B. ilk ifadesinde, ''R.B. ve kardeşleriyle birlikte Sarayönü İlçesi'ne gittik. Orada birlikte alkol aldık. R.B.'nin rızasıyla ilişkiye girdik. Ancak kardeşleriyle aramızda cinsel hiçbir şey olmadı. Benim her hangi bir silahım da yok.''dedi.
 
Harun B., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 

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Son Güncelleme: 01.07.2017 15:31
Anahtar Kelimeler:
KonyaKaratay
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