Silah zoruyla taciz iddiası

OLAY, merkez Karatay İlçesi Elmacı Mahallesi'nde meydana geldi. R.B., polis merkezine giderek market işleten Harun B.'nin silah zoruyla kardeşleri 14 yaşındaki E.K.ve 15 yaşındaki F.K.'ya tacizde bulunduğunu iddia etti. Bunun üzerine çalışma başlatan polis Harun B.'yi evinde ' Çocuğun cinsel istismarı' suçundan gözaltına aldı.



Suçlamaları kabul etmeyen Harun B., bir süre önce tanıştığı ve ilişkisinin bulunduğu R.B.'nin suçlamalarını kabul etmedi. R.B. ile rızasıyla ilişkiye girdiğini ve kız kardeşlerine tacizde bulunmadığını belirten Harun B. ilk ifadesinde, ''R.B. ve kardeşleriyle birlikte Sarayönü İlçesi'ne gittik. Orada birlikte alkol aldık. R.B.'nin rızasıyla ilişkiye girdik. Ancak kardeşleriyle aramızda cinsel hiçbir şey olmadı. Benim her hangi bir silahım da yok.''dedi.



Harun B., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.