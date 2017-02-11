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Silah kaçakçılarına 'şafak' baskını...

Terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları ve silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen kişilere yönelik operasyonda 43 kişi gözaltına alındı

Silah kaçakçılarına 'şafak' baskını...

Terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları ve silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen kişilere yönelik operasyonda 43 kişi gözaltına alındı

11 Şubat 2017 Cumartesi 20:12
Silah kaçakçılarına 'şafak' baskını...
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HINIS Cumhuriyet Başsavcılığının, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu ve silah kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen kişilere yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezi ile ve 10 mahallede eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.Jandarma ve polis özel harekat ekiplerinin desteğiyle 300 kişilik ekiple gerçekleştirilen operasyonda, 55 adrese "şafak" baskını yapıldı.Zırhlı araçlar eşleğinde ve kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu adreslerdeki operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 55 kişiden 43'ü yakalandı.Bu kişilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda çeşitli çap ve markalarda silahlar ile bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.Şüphelilerin ifade işlemleri İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldüğü öğrenildi.Soruşturma kapsamında adreslerinde bulunamayan 12 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
ErzurumTerör örgütüSilah KaçakçılarıCumhuriyet Başsavcılığı43 Kişi Gözaltında
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