Silah kaçakçılarına darbe

Mardin Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Mardin KOM Şube Müdürlüğümüzce silah kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde;
23.03.2017 günü;
- 2 adet AK-47 marka uzun namlulu tüfek,
-2 adet AK-47 şarjörü
- 1 adet beretta marka tabanca
- 1 adet susturucu aparat
-304 keleş mermisi
-112 G3 mermisi
-1 adet Taurus marka 9.19 mm çapında tabanca, 2 adet şarjör
-2 av tüfeği, 18 av tüfeği fişeği,
- 49 karton kaçak sigara yakalanmış ve 6 kişi gözaltına alınmıştı.
24.03.2017 tarihinde konu ile ilgili devam eden çalışmalarda;
Kızıltepe ilçesi Sarıca mahallesinde (köyünde) tespit edilen adreste yapılan aramalar sonucu;
- 2 adet AK-47 marka uzun namlulu tüfek,
-1 adet AK-47 şarjörü
-151 adet AK-47 Fişeği
- 2 adet tabanca şarjörü
- 56 adet 9.19 mm fişek
- 1 adet otomatik av tüfeği
- 48 adet av fişeği
ele geçirilmiş olup olay ile ilgili olarak 1 kişi yakalanarak gözaltına alınmış.