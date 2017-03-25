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Silah kaçakçılarına darbe

Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Silah kaçakçılarına darbe

Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

25 Mart 2017 Cumartesi 20:59
Silah kaçakçılarına darbe
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Mardin Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Mardin KOM Şube Müdürlüğümüzce silah kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde;

23.03.2017 günü;

- 2 adet AK-47 marka uzun namlulu tüfek, 

-2 adet AK-47 şarjörü 

- 1 adet beretta marka tabanca 

- 1 adet susturucu aparat 

-304 keleş mermisi

-112 G3 mermisi

-1 adet Taurus marka 9.19 mm çapında tabanca, 2 adet şarjör

-2 av tüfeği, 18 av tüfeği fişeği,

- 49 karton kaçak sigara yakalanmış ve 6 kişi gözaltına alınmıştı.
24.03.2017 tarihinde konu ile ilgili devam eden çalışmalarda;

Kızıltepe ilçesi Sarıca mahallesinde (köyünde) tespit edilen adreste yapılan aramalar sonucu;

- 2 adet AK-47 marka uzun namlulu tüfek, 

-1 adet AK-47 şarjörü 

-151 adet AK-47 Fişeği 

- 2 adet tabanca şarjörü

- 56 adet 9.19 mm fişek

- 1 adet otomatik av tüfeği

- 48 adet av fişeği

ele geçirilmiş olup olay ile ilgili olarak 1 kişi yakalanarak gözaltına alınmış.

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Anahtar Kelimeler:
MardinMardin Emniyet Müdürlüğü EkipleriSilah KaçakçılarıMardin KOM Şube Müdürlüğü
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