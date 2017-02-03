Sıkışan sürücü 1 saatte kurtarıldı

ÇARPMANIN etkisiyle sürücü Girgin, araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle caddede trafik durma noktasına geldi. Bu nedenle itfaiye bölgeye güçlükle ulaşabildi. Yaklaşık 1 saatte kurtarılan sürücü Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI

Kaza sebebiyle caddede araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Çift yönlü trafiğe kapatılan yol sürücünün kurtarılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Minibüs ise çekici tarafından kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Görgü tanıkları ise minibüsün freninin patlaması nedeniyle duramayarak karşı yöne geçip bariyere çarptığını söyledi.