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16 Ocak 2017 Pazartesi Yeni Alanya E Gazetesi
Yeni Alanya E - Gazete

Sıkışan sürücü 1 saatte kurtarıldı

PTT dağıtım aracı köprü bariyerine çarptı. Minibüsün içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saatte kurtarıldı. Kaza, Üsküdar Acıbadem Caddesi Kadıköy istikametinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Muhittin Girgin yönetimindeki sivil PTT dağıtım aracı kontrolden çıkarak karşı şeritteki köprü bariyerlerine çarptı

Sıkışan sürücü 1 saatte kurtarıldı

PTT dağıtım aracı köprü bariyerine çarptı. Minibüsün içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saatte kurtarıldı. Kaza, Üsküdar Acıbadem Caddesi Kadıköy istikametinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Muhittin Girgin yönetimindeki sivil PTT dağıtım aracı kontrolden çıkarak karşı şeritteki köprü bariyerlerine çarptı

03 Şubat 2017 Cuma 17:45
Sıkışan sürücü 1 saatte kurtarıldı
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ÇARPMANIN etkisiyle sürücü Girgin, araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle caddede trafik durma noktasına geldi. Bu nedenle itfaiye bölgeye güçlükle ulaşabildi. Yaklaşık 1 saatte kurtarılan sürücü Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI

Kaza sebebiyle caddede araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Çift yönlü trafiğe kapatılan yol sürücünün kurtarılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Minibüs ise çekici tarafından kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Görgü tanıkları ise minibüsün freninin patlaması nedeniyle duramayarak karşı yöne geçip bariyere çarptığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
PttMuhittin GirginHaydarpaşa Numune Hastanesi
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