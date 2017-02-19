Şikede kumpas davası yarın başlıyor

FUTBOLDA şike soruşturmasında kumpas kurulduğu iddiasıyla haklarında dava açılan 108 sanığın yargılanmasına başlanıyor. İstanbul 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesinin kararıyla Silivri Ceza İnfaz Kurumu Duruşma Salonu'nda görülecek davada sanıklar ilk kez hakim karşısına çıkacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fuzuli Aydoğdu tarafından hazırlanan 434 sayfalık iddianamede, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, İbrahim Akın, Mecnun Otyakmaz, Sadri Şener, Ali Kıratlı, Rıza Çalımbay, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Şekip Mosturoğlu’nun da aralarında bulunduğu 75 kişi müşteki (şikayetçi) olarak yer alıyor. Eski Trabzonspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, iş adamı Serdal Adalı, Sinan Engin, Talat Emre Çolak, Bülent Uygun, Tayfur Havutçu, Göksel Gümüşdağ, Gökçek Vederson, Abdullah Başak, Ümit Karan, Emanuel Emenike’nin de aralarında bulunduğu 91 kişi ise ‘mağdur’ sıfatıyla yer alıyor.

İddianamede 15'i tutuklu, 11'i de firari toplamda 108 sanık arasından FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ''kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kayıt etmek, özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, resmi belgede sahtecilik, iftira, iftira nedeniyle mağdurun gözaltına alınmasına veya tutuklanmasına neden olma, silahlı terör örgütü kurma veya yönetme'' suçlarından 35 yıldan 85 yıla kadar hapsi isteniyor.

Firari sanık Ekrem Dumanlı’ya 78 yıl ceza talebi

Kapatılan eski Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni firari sanık Ekrem Dumanlı’nın ''resmi belgede sahtecilik, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek, kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kayıt etmek, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek, iftira, iftira nedeniyle mağdurun gözaltına alınmasına veya tutuklanmasına neden olma, silahlı terör örgütü kurma veya yönetme'' suçundan 35 yıldan 78 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Hidayet Karaca’ya 80 yıl hapis istemi

İddianamede, Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca’nın ''özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek, resmi belgede sahtecilik, iftira, iftira nedeniyle mağdurun gözaltına alınmasına veya tutuklanmasına neden olma, haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kayıt etmek, silahlı terör örgütü kurma veya yönetme'' suçlarından 35 yıldan 80 yıla kadar hapsi isteniyor.

İhsan İşbilen ve İhsan Kalkavan'a 85 yıl hapis istemi

İddianamede, sanıklardan eski milletvekili İlhan İşbilen ve iş adamı Muammer İhsan Kalkavan’ın ise "kişiyi 'hürriyetinden yoksun kılma, haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek, kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kayıt etmek, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek, resmi belgede sahtecilik, iftira, iftira nedeniyle mağdurun gözaltına alınmasına veya tutuklanmasına neden olma, silahlı terör örgütü kurma veya yönetme'' suçlarından 35 yıldan 85 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyor.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ın hedef seçilmesinin nedenlerinden birinin “askeri ihalelerde yolsuzluk yaptığı iddiası" ve örgüt tarafından “Ergenekoncu” olarak tanımlanması olduğu ifade edilen iddianamede, Yıldırım’ın örgüt tarafından sevilmediğine değiniliyor.

Şike soruşturmasını Erdoğan yaptırmış gibi gösterdiler

Şike soruşturmasının Fetullah Gülen’in talimatıyla başlatıldığına dikkat çekilen iddianamede, Gülen’in talimatı üzerine emniyet ve istihbarattaki FETÖ üyelerinin bu operasyonu gerçekleştirdiği, futbol dünyasında şike soruşturmasını (o dönem başbakan olan) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptırmış gibi göstererek kitlelerin etkilenmeye çalışıldığı, Fenerbahçe Spor Kulübü ve hükümet arasında bir çatışma çıkarılmasının planladığına dikkat çekiliyor.

“Kumpası kur, yüklü miktarda para ele geçir”

Şike davasında önce sanıklara kumpas kurularak tutuklanmalarının sağlandığı, ardından ise para karşılığı tahliye olmaları için tekliflerde bulunulduğu anlatılan iddianamede, örgütün "kumpası kur, hem futbolu ele geçir, hem de yüklü miktarda para ele geçir” amacı güttüğü anlatılıyor. İddianamede, Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Serdar Adalı'nın avukatı aracılığıyla para vererek tahliye olabileceği teklifi yapıldığı, Adalı'nın bu şekilde yüklü miktarda para ödeyerek şike davasından tahliye edildiği belirtiliyor.