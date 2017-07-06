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Sigaradaki milyonluk vurgun önlendi

İzmir'de kaçakçılık ekipleri, terör ve suç örgütlerinin en büyük gelir kaynaklarından sigara kaçakçılığına büyük darbe vurdu. Menemen'de çiftlik evine yapılan operasyonda, özel düzenekle girilen depo bölömünde piyasa değeri 2 milyon 275 bin TL olan 325 bin paket sigara ele geçirildi. Bölgenin merkezi durumundaki kaçakçılığı yöneten 3 kişi, tutuklandı

Sigaradaki milyonluk vurgun önlendi

İzmir'de kaçakçılık ekipleri, terör ve suç örgütlerinin en büyük gelir kaynaklarından sigara kaçakçılığına büyük darbe vurdu. Menemen'de çiftlik evine yapılan operasyonda, özel düzenekle girilen depo bölömünde piyasa değeri 2 milyon 275 bin TL olan 325 bin paket sigara ele geçirildi. Bölgenin merkezi durumundaki kaçakçılığı yöneten 3 kişi, tutuklandı

06 Temmuz 2017 Perşembe 12:00
Sigaradaki milyonluk vurgun önlendi
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YAZ aylarında tatil beldelerinin bulunmasından dolayı nüfusu artan İzmir ve çevresinde yapılan kaçakçılık olaylarına karşı, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma yaptı. Özellikle sigara kaçakçılığına yönelik araştırma yapan polis, Menemen'de bir çiftlik evini tespit etti. Evin kaçakçılar tarafından kullanıldığının belirlenmesiyle operasyon düzenlendi. Çiftlik evinin özel düzenekle girilen depo bölümünde 325 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. İzmir'deki kaçakçılık merkezlerinden olduğu saptanan evdeki sigaraların temin ve dağıtımını organize eden 25 yaşındaki E.K., 45 yaşındaki B.D. ve 47 yaşındakiT.K. yakalandı. Adliyeye gönderilen 3 şüpheli tutuklandı.
 
2 MİLYON DEĞERİ VAR
 
Emniyet yetkilileri, ele geçirilen 325 bin paket sigaranın piyasa değerinin 2 milyon 275 bin TL olduğu ifade edildi. Operasyon ile 1 milyon 878 bin 875 TL'lik kamu zararının önlendiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
SigaraMilyonluk Vurgunİzmir
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