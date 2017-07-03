Sıcaktan kopan elektrik teli yangın çıkardı

İZMİR'DE sabah saatlerinde meydana gelen olayda iddialara göre, Aydınlar Caddesi ile 682 Sokak kesişiminde bulunan elektrik telleri yoğun sıcaklar nedeniyle genleşti. Sarkan teller kopup birbirine temas edince kısa devreden kaynaklanan kıvılcımlar etrafta korku dolu anlar yaşattı. Kablolardan çıkan kıvılcımlar yakında bulunan otluk alanda yangın çıkardı. Çevrede bulunan vatandaşların çabasıyla yangın büyümeden söndürüldü.
Olay anını anlatan çevre sakinlerinden İsmail Hati, "Sıcaktan dolayı teller ısındı ve aşağı eğildi. Tellerden kıvılcımlar çıktı. Bahçeye bir parça düştü ve bahçe yanmaya başladı. Söndürelim diye uğraştık, burada kimyasallar vardı oraya hortum tuttuk. Vidanjör çıkardık ve kimyasal maddelerin alev almasını önledik" diye konuştu.
Olayın ardından çevrede elektrik kesintisi yaşanırken, elektrik şirketine bağlı ekipler kopan tellerin onarımına başladı.
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