Seyir halindeki TIR'dan traktör düştü

KAZA, saat 17.30 sıralarında Konya-Antalya karayolu 30'uncu kilometresi Çayırbağı mevkinde meydana geldi. Konya'dan Antalya'ya giden Mustafa Demir yönetimindeki 42 KR 923 plakalı TIR'ın dorsesinde taşıdığı 42 COJ 64 plakalı traktör düştü. Traktörün 3 parçaya ayrıldığı kazada, şans eseri arkadan başka bir araç gelmemesi olayı bir faciayı önledi.

Kaza nedeniyle karayolunda kontrollü olarak sağlanan trafik, traktörün kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.