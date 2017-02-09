Seyir halindeki TIR'dan traktör düştü

KAZA, saat 17.30 sıralarında Konya-Antalya karayolu 30'uncu kilometresi Çayırbağı mevkinde meydana geldi. Konya'dan Antalya'ya giden Mustafa Demir yönetimindeki 42 KR 923 plakalı TIR'ın dorsesinde taşıdığı 42 COJ 64 plakalı traktör düştü. Traktörün 3 parçaya ayrıldığı kazada, şans eseri arkadan başka bir araç gelmemesi olayı bir faciayı önledi.
Kaza nedeniyle karayolunda kontrollü olarak sağlanan trafik, traktörün kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.
KAZA, saat 17.30 sıralarında Konya-Antalya karayolu 30'uncu kilometresi Çayırbağı mevkinde meydana geldi. Konya'dan Antalya'ya giden Mustafa Demir yönetimindeki 42 KR 923 plakalı TIR'ın dorsesinde taşıdığı 42 COJ 64 plakalı traktör düştü. Traktörün 3 parçaya ayrıldığı kazada, şans eseri arkadan başka bir araç gelmemesi olayı bir faciayı önledi.