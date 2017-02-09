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Seyir halindeki TIR'dan traktör düştü

Seyir halindeki TIR'ın dorsesinden düşen traktör, 3 parçaya ayrıldı

Seyir halindeki TIR'dan traktör düştü

Seyir halindeki TIR'ın dorsesinden düşen traktör, 3 parçaya ayrıldı

09 Şubat 2017 Perşembe 07:23
Seyir halindeki TIR'dan traktör düştü
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KAZA, saat 17.30 sıralarında Konya-Antalya karayolu 30'uncu kilometresi Çayırbağı mevkinde meydana geldi. Konya'dan Antalya'ya giden Mustafa Demir yönetimindeki 42 KR 923 plakalı TIR'ın dorsesinde taşıdığı 42 COJ 64 plakalı traktör düştü. Traktörün 3 parçaya ayrıldığı kazada, şans eseri arkadan başka bir araç gelmemesi olayı bir faciayı önledi. 
Kaza nedeniyle karayolunda kontrollü olarak sağlanan trafik, traktörün kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.

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Anahtar Kelimeler:
Konya-Antalya KarayoluMustafa DemirTırÇayırbağı Mevki
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