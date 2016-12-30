Galeriler Videolar Yazarlar E-Gazete
Antalya 10°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ ANTALYA ANKET PORTAKAL ALANYA HAVA DURUMU
BIST
77817
ALTIN
131.486
DOLAR
3.5257
STERLIN
4.3407
EURO
3.7212
Gebelik hesaplama nasıl yapılır
Gebelik hesaplama nasıl yapılır
Twitter'a 'düzelt butonu' geliyor
Twitter'a 'düzelt butonu' geliyor
Yılbaşında bu uyarılara dikkat!
Yılbaşında bu uyarılara dikkat!
Her mutsuzluk depresyon değildir
Her mutsuzluk depresyon değildir
banner416

Seyir halindeki minibüs cayır cayır yandı

E-5 Otoyolu Bakırköy Mevkii'nde bir minibüs bilinmeyen bir nedenden çıkan yangın sonucu kül oldu

Seyir halindeki minibüs cayır cayır yandı

E-5 Otoyolu Bakırköy Mevkii'nde bir minibüs bilinmeyen bir nedenden çıkan yangın sonucu kül oldu

30 Aralık 2016 Cuma 13:12
Seyir halindeki minibüs cayır cayır yandı
banner404

OTOYOLDA ilerleyen sürücüler ise yanan minibüsün yanından tehlikeli olmasına rağmen geçerek yollarına devam etti. Olay önceki akşam E-5 Otoyolu Bakırköy Mevkii'nde meydana geldi. Yolda seyir halinde giden 34 LS 2664 plakalı minibüste belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Kısa sürede alevler tüm minibüsü sardı. Sürücü kendini araçtan güçlükle atarken, olay yerine itfaiye çağrıldı. Bu sırada diğer sürücüler tehlikeli olmasına rağmen yanan minibüse aldırış etmeden yollarına devam etti.Tüm bu yaşananlar ise kameralara saniye saniye yansıdı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, minibüs kullanılamaz hale geldi.


 

banner355
Anahtar Kelimeler:
Seyir Halindeki Minibüs Cayır Cayır YandıBakırköy Mevkii
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Suriye'de savaş uçakları birçok kez bombaladı
Suriye'de savaş uçakları birçok kez bombaladı
Yol kavgası: 1 yaralı
Yol kavgası: 1 yaralı
Kafası banda sıkışan işçi ağır yaralandı
Kafası banda sıkışan işçi ağır yaralandı

banner418

banner407

banner397

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals