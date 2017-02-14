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Sevgilisi intihar edince ölmek istedi

Osmaniye'de üniversite öğrencisi 25 yaşındaki N.A.'nın ipe asılı cesedini bulan sevgilisi 23 yaşındaki D.O., ölümden kendini sorumlu tutarak jiletle bileklerini ve boğazını keserek intihara kalkıştı

Sevgilisi intihar edince ölmek istedi

Osmaniye'de üniversite öğrencisi 25 yaşındaki N.A.'nın ipe asılı cesedini bulan sevgilisi 23 yaşındaki D.O., ölümden kendini sorumlu tutarak jiletle bileklerini ve boğazını keserek intihara kalkıştı

14 Şubat 2017 Salı 17:39
Sevgilisi intihar edince ölmek istedi
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FAKIUŞAĞI Mahallesi'nde oturan Korkut Ata Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü öğrencisi N.A.'dan haber alamayan sevgilisi D.O.,  dün akşam evine geldi. Kapının açılmaması üzerine pencereden içeri giren D.O., N. A.'nın kapı arkasında asılı cansız bedeni ile karşılaştı. Çığlık atıp şoka giren genç kız,  jiletle bileklerini ve boynunu kesti. Komşularının ihbarı üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından  yaralı bulunan D.O., Osmaniye Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından N. A.'nın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yine dün akşam aynı mahallede bir apartmanın 3'üncü katında oturan 19 yaşındaki T.Ş., balkondan kendini attı. Genç kız, olay yerinde hayatını kaybetti. Her iki olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
İntiharOsmaniyeOsmaniye Devlet HastanesiKorkut Ata Üniversitesi Enerji Sistemleri
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