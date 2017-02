Sevgilisi intihar edince ölmek istedi

FAKIUŞAĞI Mahallesi'nde oturan Korkut Ata Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü öğrencisi N.A.'dan haber alamayan sevgilisi D.O., dün akşam evine geldi. Kapının açılmaması üzerine pencereden içeri giren D.O., N. A.'nın kapı arkasında asılı cansız bedeni ile karşılaştı. Çığlık atıp şoka giren genç kız, jiletle bileklerini ve boynunu kesti. Komşularının ihbarı üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından yaralı bulunan D.O., Osmaniye Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından N. A.'nın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yine dün akşam aynı mahallede bir apartmanın 3'üncü katında oturan 19 yaşındaki T.Ş., balkondan kendini attı. Genç kız, olay yerinde hayatını kaybetti. Her iki olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.