Ses teknisyeni evinin banyosunda intihar etti

ZONGULDAK, Mithatpaşa Mahallesi, Dağyolu Sokak'taki evinde yalnız oturan ses teknisyeni Şevket Arıcı'dan haber alamayan yakınları şüphelendi. Gece saatlerinde eve giden yakınları, Şevket Arıcı'yı banyoda iple tavana asılı buldu. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Arıcı'nın öldüğü belirlendi. Arıcı'nın cesedi, yapılan inceleme ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İntiharla ilgili soruşturma başlatıldı.

