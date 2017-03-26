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Servis midibüsü ile halk otobüsü çarpıştı: 19 yaralı

Servis midibüsünün halk otobüsüyle çarpışması sonucu 19 kişi yaralandı

Servis midibüsü ile halk otobüsü çarpıştı: 19 yaralı

Servis midibüsünün halk otobüsüyle çarpışması sonucu 19 kişi yaralandı

26 Mart 2017 Pazar 18:59
Servis midibüsü ile halk otobüsü çarpıştı: 19 yaralı
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ALINAN bilgiye göre, Gölcük istikametinden İzmit'e seyreden Süleyman Kumaş idaresindeki 41 P 0535 plakalı özel servis midibüsü, önünde seyreden Erol Yıldız yönetimindeki özel halk otobüsüne çarptı.Kazada, Başiskele Yuvacık’taki kamp açılışına gitmek üzere yola çıkan öğrenci ve velilerin bulunduğu servis midibüsünde bulunan 19 kişi yaralandı.Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.Kazada yaralanan, çoğu ortaokul öğrencilerinden oluşan ve aralarında velilerin de bulunduğu 19 kişi ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Servis MidibüsüHalk Otobüsü
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