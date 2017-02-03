Seraların ortasında çıkan yangın üreticileri korkuttu

MERSİN'İN Anamur İlçesi'nde İlçeye bağlı Güzelyurt Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekipler yaklaşık 1.5 saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.