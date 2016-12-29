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Selde deniz yatağıyla yüzme keyfi

Mersin'de dün akşamdan itibaren etkili olan sağanak yağmur hayatı felç ederken, çok sayıda araç ve vatandaş yollarda kaldı. Bazı vatandaşlar ise seli eğlenceye dönüştürerek ilginç görüntüler oluşturdu. Suyla dolan Tulumba Battı Çıktı'da bir vatandaş, deniz yatağı ile yüzdü

Selde deniz yatağıyla yüzme keyfi

Mersin'de dün akşamdan itibaren etkili olan sağanak yağmur hayatı felç ederken, çok sayıda araç ve vatandaş yollarda kaldı. Bazı vatandaşlar ise seli eğlenceye dönüştürerek ilginç görüntüler oluşturdu. Suyla dolan Tulumba Battı Çıktı'da bir vatandaş, deniz yatağı ile yüzdü

29 Aralık 2016 Perşembe 15:46
Selde deniz yatağıyla yüzme keyfi
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KENTTE dün akşamdan beri etkili olan sağanak yağmur, hayatı durma noktasına getirdi. Özellikle yollar tamamen sulara gömülürken, yollarda onlarca araç ve vatandaş mahsur kaldı. Kentte halen birçok yerde sular çekilmezken, birçok ev ve iş yerini de su bastı. Selde şu ana kadar 2 kişi hayatını kaybederken, kentin birçok yerinde çalışmalar devam ediyor.
Bazı vatandaşlar ise sel felaketini eğlenceye çevirdi. Suyla ağzına kadar dolu olan 'Tulumba Battı Çıktı'da bir vatandaş, deniz yatağı ile yüzerek ilginç görüntüler oluşturdu. Çevredeki vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerde, kimseye aldırış etmeyen vatandaş, bir süre yüzdü.
 

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Anahtar Kelimeler:
MersinEtkili Olan Sağanak YağmurAraç
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