Seferber oldular: Yaralı kadın böyle kurtarıldı

Kazayı gören vatandaşlar yardıma koştu. Olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Vatandaşlar itfaiyenin de yönlendirmesiyle cipi yana doğru kaldırdı. Ağır yaralanan Zeliha Taycı aracın altından çıkarılırken, 112 Acil ekibi ilk müdahalede bulundu. Zeliha Taycı kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis cip sürücüsünü gözaltına alırken, soruşturma başlattı.

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