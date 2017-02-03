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Yeni Alanya E - Gazete

Sebze halindeki kasalar yandı

Sebze ve Meyve Hali'nde, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında çok sayıda tahta kasa yandı

Sebze halindeki kasalar yandı

Sebze ve Meyve Hali'nde, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında çok sayıda tahta kasa yandı

03 Şubat 2017 Cuma 17:57
Sebze halindeki kasalar yandı
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SÖKE-Milas Karayolu üzerinde bulunan Söke Sebze ve Meyve Hali'nde, bugün saat 14.30'da, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hal binası içinde dizili boş tahta kasalar yanmaya başladı. Halde çalışanlar, kasaların yandığını fark edince itfaiyeye bildirdi. Hemen yan binada bulunan itfaiye ekipleri zaman kaybetmeden yangına müdahale etti. Yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında çok sayıda sebze ve meyve konulan boş tahta kasa yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Sebze HaliSökeMilas
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