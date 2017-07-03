Savcıdan kadınlara tavsiye: Cesur olun

BUGÜNE dek bine yakın taciz ve tecavüz suçu içeren dosya inceleyen Küçükerden, suçun kaynağına bakıldığında sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla kurulan tuzakların en önde olduğunu kaydetti. Savcı, genç kızların iletişim araçlarının sağladıkları kolaylıkla sosyal paylaşım sitelerindeki kötü niyetli insanlarla hemen iletişim kurulabildiğini bu durumunda tacizcilere kolaylık sağladığını söyledi. Savcı Metin Küçükerden "Aileler, sosyal medya kullanan çocuklarını kontrol etmeli. Fotomontaja maruz kalmamak için her fotoğraf sitelere yüklenmemeli. Çıplak fotoğraflar çekinmemeli. Taciz ya da şantaj olayı ne olursa olsun derhal ailelere ve ilgili makamlara anlatmalı. Genç kızlar ve kadınlar... Korkmayın. Cesur ve uyanık olun" diye konuştu.